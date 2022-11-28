Россияне взяли лидерство в покупке жилья в Турции среди иностранцев

Как передает интернет-издание «Дни24», за это время наши соотечественники приобрели в Турции более 9 тысяч квартир. Таким образом они стали лидерами среди других иностранцев, желающих приобрести турецкую недвижимость. Отмечается, что чаще всего россияне подыскивали жилье в Стамбуле и Анталии.