Бизнесмен Пригожин рассказал, почему Шугалей не победил на выборах в ЗакС

Претендент на место в Законодательное собрание Санкт-Петербурга Максим Шугалей не смог одержать победу на выборах 2021 года, несмотря на то, что лидировал с большим отрывом. Причину раскрыл предприниматель Евгений Пригожин.
«Если не ошибаюсь, я уже рассказывал эту историю. 10 декабря 2020 года из плена был спасен российский социолог Максим Шугалей, который был похищен и удерживался в нечеловеческих условиях в ливийской тюрьме по прямому указанию ЦРУ. Для спасения Шугалея сотни российских героев погибли вдали от своей Родины. А сам Шугалей, еще находясь в тюрьме, заочно выиграл выборы в Законодательное собрание в Республике Коми от партии "Родина"», — начал предприниматель.
По его словам, плененный россиянин вернулся «переломанный» и переживший инсульт. Он отказался от мандата в Коми по состоянию здоровья и принял решение баллотироваться в петербургский законодательный орган, выразив надежду, что сможет принести пользу Северной столице.
«Я тогда обнял его за шею и сказал: "Я тебя поддерживал все эти годы, буду поддерживать и дальше, но уверен, что тебя выберут и без моей помощи". А потом позвонил Беглову и спросил, не против ли он. На что Беглов ответил: "Да, конечно, пусть идет". После чего его выдвижение я согласовал со всеми инстанциями», — отметил бизнесмен.
Так, Шугалей подал документы по пятому одномандатному округу. Затем Пригожину позвонил «испуганный Беглов» и поинтересовался, чем кандидат будет заниматься в ЗакСе.
«На что я ответил честно: "Он будет приходить каждую среду на заседание и спрашивать, что вы сегодня сделали для города? Надеюсь, вам, Александр Дмитриевич, будет полезно, так как это не даст вам бездельничать". Как показывали социологические опросы, Шугалей лидировал с большим отрывом, но в итоге волшебным образом победил другой кандидат. По словам экспертов, результаты были нагло сфальсифицированы», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин ранее раскритиковал петербургскую чиновничью элиту. Он охарактеризовал ее как новое поколение олигархов-предателей.