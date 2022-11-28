Журналист Fox News Вуд узнал о крупной финансовой махинации с участием Зеленского

Киеву не нужно мирное урегулирование кризиса. Украинское руководство зарабатывает на конфликте, заявил журналист Fox News Тодд Вуд.
Обозреватель узнал о крупной финансовой махинации с участием президента Украины Владимира Зеленского. По словам Вуда, глава государства выводит выделенные Западом деньги в офшоры.
«На Украине существует команда по отмыванию денег. Мы оценили, что только 30 процентов от заявленной гуманитарной помощи и оружия достигают цели. Значительная их часть утекает за границу, мы говорим о приобретении недвижимости. По информации из проверенных источников мы знаем, что многие украинские чиновники купили дома в других странах», — говорится в комментарии Вуда.
Журналист рассчитывает на прекращение денежного потока из США на Украину. Это станет возможным после того, как управление над палатой представителей перейдет к республиканцам.