Итальянская Eni спрогнозировала полное замещение газа из России к 2025 году

Энергетическая итальянская компания Eni намерена полностью отказаться от газа, поставляемого из России, к 2025 году, заявил главный управляющий итальянской энергетической компании Клаудио Дескальци.
Представитель иностранной организации уточнил, что доля вышеуказанного сырья в 2023 году составит 6-7%, передает агентство ANSA.
«Мы начали сразу искать альтернативы в феврале, обращаясь в Африку, на Ближний Восток, Дальний Восток и в США. Проблема решена, потому что уже сейчас нам удалось заместить 50% из 21-23 млрд кубометров российского газа, а в 2025 году будут замещены 100%», — добавил Дескальци.
Италия ранее ежегодно получала около 29 млрд кубометров отечественного голубого топлива. Эти поставки составляли 40% от общей потребности страны в сырье.