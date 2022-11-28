Эксперт Еременко: финансовая грамотность россиян сопоставима с ситуацией в Европе и США

Международный финансовый консультант Василий Еременко отметил достаточно хороший уровень финансовой грамотности россиян.
«Многие россияне достаточно неплохо ориентируются в финансовых услугах, но при этом, как и всегда в России, проблема не в знаниях, а проблема в их применении. В практическом плане россияне какими-то своими финансовыми познаниями пользуются гораздо в меньше степени, чем в теории», — приводит его слова РИАМО.
Данный вывод эксперт сделал, основываясь на умении граждан откладывать денежные средства и планировать покупки, а также ориентироваться на акции и распродажи. В качестве примера он привел поведение граждан во время недавней «черной пятницы».
Кроме того, он отметил, что уровень финграмотности соотечественников почти на том же уровне, что у американцев или европейцев.
Однако несмотря на наличие у людей финансовой грамотности, редко когда они грамотно применяют свои теоретические знания на практике, заключил Еременко.