Добровольческий отряд РСБИ примет участие в спецоперации

Российский союз боевых искусств (РСБИ) отправит на фронт добровольческий отряд. Об этом объявят во время форума «Битва чемпионов 14: Школа против школы», сообщила пресс-служба РСБИ.
Форум боевых искусств пройдет в «Лужниках» 2 декабря. На нем определят абсолютного чемпиона среди восьми бойцов из разных видов боевых искусств и единоборств.
«Одним из главных событий вечера станет объявление о сформированном добровольческом отряде РСБИ для участия в специальной военной операции», — отметили в пресс-службе.
Предстоящую «Битву чемпионов» посетят почетные гости. Среди них будут первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который является сопредседателем РСБИ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и именитый боец смешанных единоборств Владимир Минеев.