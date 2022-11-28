Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада взяла интервью у австралийского журналиста Даррела Игана. Он рассказал о цензуре и предвзятости западных СМИ, а также об американском следе в гонконгских протестах.
По словам Игана, австралийские СМИ отказывались освещать беспорядки в Гонконге. Раньше журналист много писал для независимых медиа, но теперь делает это реже.
«Независимые СМИ опубликовали некоторые из моих статей, хотя даже с их стороны была цензура, что говорить о крупных СМИ. Я пытался достучаться до крупных изданий, но это было бесполезно», — пожаловался собеседник главы российского ФБР.
Иган неоднократно обращался к австралийской вещательной корпорации ABC и указывал, что они замалчивают некоторые темы. После этого он написал жалобу с доказательствами в наблюдательный орган — Австралийское управление по коммуникациям и СМИ. Ответ на обращение неприятно удивил журналиста.
«Если кратко, там сказано, что СМИ могут быть предвзятыми, если хотят этого. Я был потрясен», — признался Иган.
Что касается протестов в Гонконге, то собеседник Тэрада видел кадры, на которых демонстранты избивали пожилых людей. Протестующие бросали бомбы в полицию и фактически захватили парламент, при этом США обвиняли Гонконг в ужасном обращении с демонстрантами, негодует Иган.
«Мне интересно, что думает ООН и Комиссия по правам человека по этому вопросу и о том, что этих протестующих поддерживают США», — отметил журналист.
По словам собеседника главы Фонда борьбы с репрессиями, если проследить денежный след гонконгских организаций, они приведут к американскому Национальному фонду в поддержку демократии (признан в России нежелательной организацией), передает ФАН. Именно эта НКО направляет деньги группировкам в Гонконге, подытожил Иган.