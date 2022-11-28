Журналист Иган пожаловался главе российского ФБР на цензуру в австралийских СМИ

Иган неоднократно обращался к австралийской вещательной корпорации ABC и указывал, что они замалчивают некоторые темы. После этого он написал жалобу с доказательствами в наблюдательный орган — Австралийское управление по коммуникациям и СМИ. Ответ на обращение неприятно удивил журналиста.