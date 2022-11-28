Подоляка объяснил, почему «Укрэнерго» окончательно отказалось от «победного тона»

По словам Юрия Подоляки, украинские энергетики признали, что энергосистема страны и перед ударом 23 ноября уже не работала на полную мощность. И по их словам получается, что нынешний 30-процентный минус, который сохранится как минимум на ближайшее время, это не самый худший вариант, и даже чуть-ли не «перемога».