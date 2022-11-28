Подоляка объяснил, почему «Укрэнерго» окончательно отказалось от «победного тона»

Жителям Украины придется смириться с тем, что даже если с стороны России не произойдет нового масштабного удара по объектам критической инфраструктуры, энергосистема страны будет испытывать 25-30-процентный дефицит мощностей. А значит украинцам надо привыкать к веерным отключениям.
Об этом у себя в Telegram-канале пишет военный блогер и журналист Юрий Подоляка, комментируя сообщение, с которым компания «Укрэнерго» вступила на минувшей неделе.
«"Укрэнерго" расписалось в невозможности быстро восстановить энергосистему Украины. В своем ночном сообщении "Укрэнерго" окончательно отказалось от "победного тона" и перешло на тон оправданий», – отмечает эксперт.
По словам Юрия Подоляки, украинские энергетики признали, что энергосистема страны и перед ударом 23 ноября уже не работала на полную мощность. И по их словам получается, что нынешний 30-процентный минус, который сохранится как минимум на ближайшее время, это не самый худший вариант, и даже чуть-ли не «перемога».
«В общем, жители Украины, вот эти минус 25%-30% это новая "норма", с которой надо учиться жить (до нового большого удара, когда и эта "норма" будет вновь понижена)», – объясняет Подоляка смысл обращения "Укрэнерго" к украинцам.
При этом блогер обращает внимание, что на фоне таких обнадеживающих сообщений «Укрэнерго» явно не случайно была приостановлена работа крупнейшего на Украине металлургического комбината «Криворожсталь». Это, по словам Подоляки, еще одно из последствий ракетных ударов России по объектам украинской энергетической инфраструктуры.
Как сообщили на «Криворожстали», работа предприятия была остановлена до лучших времен. Но эти времена могут в данном конкретном случае вообще не наступить, предупреждает эксперт.