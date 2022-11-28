Мэр Махачкалы Салман Дадаев принял решение подать в отставку

Мэр Махачкалы Салман Дадаев решил покинуть свой пост. Он выступил с соответствующим заявлением на внеочередной сессии городского собрания депутатов.
По словам градоначальника, он пошел на такой шаг «для того, чтобы развивался город».
«Я предлагаю, уважаемые депутаты, рассмотреть вопрос сложения моих полномочий <…> как мэра Махачкалы в связи с тем, что меня ждет другая работа», — привел слова Дадаева корреспондент ТАСС.
В субботу, 26 ноября, мэр Махачкалы встретился с представителями движения «Город наш» в связи со своей отставкой. По словам Дадаева, активисты являлись ориентиром в его работе.