Автомобильный завод «Москвич» выпустит порядка 50 тысяч новых машин в 2023 году

Руководство завода «Москвич» запланировало произвести в 2023 году около 50 тыс. новых автомобилей. За счет части из них произведут обновление парка каршеринга в столице, Московской области и других субъектах РФ.
Как пишет еженедельный журнал «Профиль», в 2025 году на предприятии начнут собирать полностью отечественный автомобиль. Сегодня производится серийная сборка, в конце 2023 года в планах – выйти на тот объем локализации, который имел завод «Рено», когда они владели «Москвичом». Часть кузовных деталей начнут делать тут, также начнется закупка российской резины. Отечественным автопроизводителям нужно стремиться к максимальной локализации компонентов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Чиновник напомнил про поручение главы города о том, чтобы завод «Москвич» через несколько лет создавал машины из отечественных компонентов и на российской платформе. Над этим заданием компания работает совместно с «КамАЗом».