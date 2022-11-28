Автомобильный завод «Москвич» выпустит порядка 50 тысяч новых машин в 2023 году

Как пишет еженедельный журнал «Профиль», в 2025 году на предприятии начнут собирать полностью отечественный автомобиль. Сегодня производится серийная сборка, в конце 2023 года в планах – выйти на тот объем локализации, который имел завод «Рено», когда они владели «Москвичом». Часть кузовных деталей начнут делать тут, также начнется закупка российской резины. Отечественным автопроизводителям нужно стремиться к максимальной локализации компонентов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.