Эксперт Гродзицкий: в Варшаве понимают, что Германия не будет передавать ЗРК Patriot Украине

Германия никогда не пойдет на размещение своих зенитно-ракетных комплексов Patriot на территории Украины, и в Польше это прекрасно понимают. Об этом в интервью РИА Новости заявил польский военный эксперт Яцек Гродзицкий.
Ранее глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт предложила разместить в Польше ЗРК Patriot. В свою очередь польские политики призвали Берлин передать эти системы Киеву.
«В данный момент нет ни одного реального шанса на то, чтобы Германия разместила свои Patriot на Украине вместо Польши», — сказал Гродзицкий.
По его мнению, Германия не отдаст Украине свои ЗРК Patriot так как не хочет их лишиться. Ведь в этом случае эти комплексы станут приоритетными целями для ВС РФ и наверняка будут уничтожены.
Гродзицкий также отмечает, что украинские военные никогда не использовали ЗРК Patriot, а для того, чтобы научиться это делать требуется полгода. Отправку немецких военных специалистов на территорию Украины в Берлине даже не рассматривают.