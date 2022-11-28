Ангелина Вовк готова отправиться на фронт вместе Хрюшей и Степашкой

Знаменитая экс-ведущая телепрограммы «Спокойной ночи, малыши» 80-летняя Ангелина Вовк надеется на магию персонажей Хрюши и Степашки.
По мнению Вовк, если она появится вместе с Хрюшей и Степашкой на передовой в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, то укронацистам станет стыдно за все свои зверства и они сразу сложат оружие, сообщает «Вестник России».
Как пояснила Вовк, она не намерена воевать с укронацистами, а хочет лишь лично обратиться к ним и объяснить их безнадежное положение, так как Россия неизбежно выполнит все поставленные президентом России перед СВО цели.