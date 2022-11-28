«Как с уличной девкой»: Медведев рассказал об отношении «покровителей» из США к Европе

Политика
«Как с уличной девкой»: Медведев рассказал об отношении «покровителей» из США к Европе

Руководство США обошлось с Европой «как с уличной девкой». Такое заявление сделал заместитель председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Он обратил внимание подписчиков личного Telegram-канала на экономическую неверность данных стран и их уход от «супружеского долга». Речь идет об интеграции европейских компаний в американскую экономику.

«Вот и верь после этого богатым покровителям. Раз — и сняли Европу с содержания. Обошлись как с уличной девкой», — сыронизировал Медведев.

Зампред российского Совбеза допустил, что страны Европы могут «решительно порвать» с собственными партнерами. Однако, по мнению Медведева, для этого у них «тестостерона маловато».

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