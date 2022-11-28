Политолог Дробницкий предсказал возможное появление в США «американского Эрдогана»

Политика
Политолог Дробницкий предсказал возможное появление в США «американского Эрдогана»

Губернатор Флориды Рон ДеСантис, которого рассматривают в качестве будущей замены республиканцу Дональду Трампу, в случае прихода к власти может уничтожить либеральный путь США, заявил политолог Дмитрий Дробницкий.

По словам эксперта, при вступлении в должность главы Белого дома ДеСантис может исполнить роль турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, но только в США.

«Такой американский Эрдоган. Он все будет грести под Америку», — сказал Дробницкий в беседе с ИА SM.News.

Политолог также напомнил, что большая часть республиканцев выросла из консервативных блоков 80-х годов. Для них Россия, по определению, «существующее зло».

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп намерен вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

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