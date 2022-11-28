Светлана Бондарчук рассказала о своей особенной дочери Варваре

Светлана Бондарчук рассказала поклонникам о жизни их с Федором 23-летней дочери Варвары. В свое время у девушки был диагностирован ДЦП, поэтому она нуждается в постоянной помощи врачей и близких.
Варвара родилась в браке Светланы и Федора Бондарчуков. Позже, когда пара распалась, бывшие супруги продолжили общаться именно ради заботы об общей дочери, сообщает сетевое издание «Актуальные новости».
Когда ни один из родителей не может быть рядом с дочерью из-за плотного рабочего графика, за Варварой присматривают няни или медицинские работники. По словам Светланы, они с Федором сразу решили, что с проблемами будут справляться самостоятельно. Вопрос об отправке дочери в пансионат или специальное лечебное учреждение никогда не стоял. Для Бондарчуков важным было то, чтобы рядом с Варварой всегда были любящие родные люди.