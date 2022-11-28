Светлана Бондарчук рассказала о своей особенной дочери Варваре

Когда ни один из родителей не может быть рядом с дочерью из-за плотного рабочего графика, за Варварой присматривают няни или медицинские работники. По словам Светланы, они с Федором сразу решили, что с проблемами будут справляться самостоятельно. Вопрос об отправке дочери в пансионат или специальное лечебное учреждение никогда не стоял. Для Бондарчуков важным было то, чтобы рядом с Варварой всегда были любящие родные люди.