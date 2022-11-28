В ОАК сообщили о передачи Минобороны РФ нового военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А

Сообщается, что самолет был построен на филиале ПАО «Ил» — «Авиастар» и является вкладом компании в укреплении обороноспособности страны. Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь рассказал, что на линии сборки находится еще один Ил-76МД-90А. Кроме этого в цехах предприятия в различной степени готовности находятся несколько самолетов, которые планируют сдать в 2023 году.