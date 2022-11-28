Женщина попыталась подкупить судью во время заседания в Москве

По данным телеканала, инцидент произошел в октябре в Тверском районном суде. Во время процесса женщина положила на стол судьи папку, в которой лежали 300 тысяч рублей. Однако служитель закона не взял деньги и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.