Женщина попыталась подкупить судью во время заседания в Москве

В Москве правоохранители задержали женщину, которая попыталась подкупить судью прямо время заседания. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным телеканала, инцидент произошел в октябре в Тверском районном суде. Во время процесса женщина положила на стол судьи папку, в которой лежали 300 тысяч рублей. Однако служитель закона не взял деньги и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.
На прошлой неделе по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере. Ведется расследование.