Антироссийская публикация постпреда Украины при ООН Кислицы разозлила пользователей Twitter

Политика
Антироссийская публикация постпреда Украины при ООН Кислицы разозлила пользователей Twitter

Публикация постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о России взбесила пользователей Twitter. Они оставили десятки возмущенных комментариев под постом.

Дипломат выступил за передачу Киеву доходов Москвы от торговли. Юзеры раскритиковали подобное предложение со стороны «самой коррумпированной страны в мире».

«Больше денег для украинской прачечной!» — с иронией описал ситуацию один из них.

Комментаторы предположили, что такие выпады рискуют спровоцировать третью мировую войну. Они также усомнились, что Кислица является политическим лидером, и, разозлившись, обозвали его «высокомерным придурком».

#кислица #россия #украина #оон