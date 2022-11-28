Энергоэксперт Митрахович обрисовал будущее «Северного потока – 2» после консервации

Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович объяснил, какая судьба ждет приостановленный газопровод «Северный поток—2».
«Пока нет предположений, что вторую нитку "Северного потока — 2" введут в эксплуатацию. Нет никаких сигналов, что Германия на это пойдет. Логично, что его нужно законсервировать до лучших времен, а там уже смотреть по обстоятельствам, что с ним будет», — приводит его слова телеканал «360».
Митрахович отметил, что консервация второго трубопровода является разумным решением. По его мнению, изменения могут произойти в случае возобновления партнерских отношений между Россией и Западом.
«Либо, если направят отдельные элементы оборудования, может, оно будет использоваться для каких-то других участков. Напрямую эти турбины от Siemens на других участках использовать нельзя. А вот турбины "Ладога" на "Северном потоке — 2" можно было снять и куда-то еще отправить. Такой вариант не исключен в будущем. Так что пока сроки не определены», — добавил он.
«Газпром» ранее сообщил о намерениях законсервировать оборудование на компрессорных станциях, которые обслуживают поврежденные участки обоих газопроводов.