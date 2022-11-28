Стас Садальский рассказал о предках Николая Цискаридзе

Актер Стас Садальский продолжает противостояние с балетмейстером и хореографом Николаем Цискаридзе. В этот раз он завершил свое расследование генеалогического древа танцора.
В начале Садальский констатирует факт, что мама Цискаридзе является грузинкой по национальности. Дальше он подвергает сомнению черты Цискаридзе, потому что не видит в них ничего грузинского. Он выясняет, что предки хореографа были курдами.
«Мне удалось узнать, что в жилах Коли течет кровь курдистанских воинов. Папа танцора был курдом…Бабушка Николая, курдянка жила во Франции, где самое большое комьюнити курдов», — отмечает артист у себя в Telegram-канале.
Вишенкой на торте Садальского остается характеристика национальных черт курдов, которых описывают, как идеальных воинов без страха и…морали. И заключительным аккордом следует уже ставший привычным рейтинг программ на федеральных каналах, в которых Цискаридзе занимает низкую позицию.