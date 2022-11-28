Обозреватель издания Junge Freiheit Константин Фехтер обвинил власти Германии в строительстве «потемкинских фасадов» после появления информации о том, что у немецкой армии осталось боеприпасов всего на три дня.
«Возведение потемкинских фасадов, которые при ближайшем рассмотрении обнаруживают состояние внутренней запущенности, давно уже стало неотъемлемой частью немецкой политики и зависимых от нее институтов», — заявил он.
По словам Фехтера, просочившаяся в прессу информация о критической нехватке боеприпасов «заставила многих граждан содрогнуться», а ужасающее состояние немецкой армии, по его мнению, является «частью угрожающей государству эрозии власти».
Эксперт отметил, что сейчас вооруженные силы Германии скорее являются вооруженной службой технической помощи.