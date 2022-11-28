Известные россияне рассказали, какие современные слова раздражают их больше всего

Некоторые новые слова, которые вошли в русский язык, раздражают ряд россиян. Среди таких людей оказалось множество известных личностей.
Генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил, что современные слова «загадили» русский язык. Например, «минимаркет» или «креативный», которые можно было бы заменить на «маленький рынок» и «творческий». Режиссер Сергей Урсуляк признался, что не любит такие слова, как «вау».
«Мне не нравится мамский сленг, фразы типа: "мой годовасик", "тугосеря". Мне не нравится гламурный сленг — слово "мимимишный" и так далее», — поделилась профессор школы филологических наук ВШЭ Мира Бергельсон в беседе с «Комсомольской правдой».
Космонавта Андрея Борисенко раздражает, когда «коряво» переведенные иностранные слова «лепят» на уличные вывески. Это засоряет не только язык, но и города.
В Великобритании главным словом года 2022 года выбрали permacrisis, передает телеканал «360».