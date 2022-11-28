Известные россияне рассказали, какие современные слова раздражают их больше всего

Генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил, что современные слова «загадили» русский язык. Например, «минимаркет» или «креативный», которые можно было бы заменить на «маленький рынок» и «творческий». Режиссер Сергей Урсуляк признался, что не любит такие слова, как «вау».