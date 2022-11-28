«Здравый смысл возвращается». ЕС готов обсуждать снятие санкций на экспорт из РФ

В Брюсселе допустили возможность снятия санкций с Россельхозбанка и его переподключения к международной системе платежей SWIFT, на чем настаивает Россия в рамках зерновой сделки. Как сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано, сейчас в ЕС обсуждают просьбу Москвы, но любые изменения потребуют согласия всех государств — членов Совета объединения.
Дипломат напомнил, что антироссийские ограничения были приняты в связи со спецоперацией на Украине, однако эти меры, по его словам, не направлены на торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией между РФ и третьими странами.
«Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT. Хотя это делает транзакции более дорогими и медленными, платежи по-прежнему возможны», — подчеркнул Стано.
Представитель ЕК добавил, что открытыми остаются «достаточное количество платежных каналов», поскольку большинство российских банков не попали под санкции и не отключены от SWIFT. Речь идет, в частности, о Газпромбанке, который избежал ограничений, являясь главным оператором для сделок в нефтегазовой сфере.
«Меры ЕС прямо предусматривают отступление [от санкций], позволяющее операторам Евросоюза иметь дело с российскими банками, находящимися под санкциями, для сделок в сфере продуктов питания и удобрений», — указал Стано в интервью «Известиям».
О том, что Москва добивается исключения Россельхозбанка из санкционных списков, в середине ноября сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, РСХБ «обслуживает львиную долю всех сделок с удобрениями и продовольствием».
При этом в настоящее время финансовое учреждение находится под ограничениями не только ЕС, но и США, Великобритании и Канады. Летом этого года банк также отключили от международной системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций.
«Мы достаточно четко сформулировали свои условия: при подключении к SWIFT РСХБ будет заниматься транзакциями, связанными только с продовольствием и удобрениями, и даст необходимые гарантии, что именно так оно и будет», — заверил Вершинин.
Готовность Брюсселя пойти навстречу России стоит рассматривать в рамках зерновой сделки, которая предполагала, с одной стороны, поставку украинского зерна на мировой рынок, а с другой — снятие запрета на экспорт российской сельскохозяйственной продукции, объяснил в беседе с «ПС» старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
«Во второй части [соглашения — прим. ред.] необходимо участие Россельхозбанка, поскольку банки традиционно финансируют экспорт и операции логистики. Поэтому обращение к теме РСХБ понятно и нам, и Еврокомиссии, и ООН, которая является участником сделки. Намерения ЕК эту проблему урегулировать, конечно, воодушевляют и настраивают на позитивный лад», — рассуждает эксперт.
Другое дело, что ЕК, со слов Петера Стано, собирается обсуждать вопрос о снятии санкций с российского банка со всеми участниками Совета ЕС, куда входят министры 27 европейских правительств. В числе последних есть и такие страны, которые отвергают абсолютно все инициативы, связанные с Москвой, — например, Польша, Латвия, Литва и Эстония. Оленченко полагает, что их категоричная позиция может помешать принятию единогласного решения в отношении РСХБ, и это «смущает».
«Я вижу здесь два варианта. Если ЕК покажет, что умеет управлять этими государствами, то можно будет записать ей это в плюс. Если Брюсселю заранее понятно, что страны Прибалтики и Польша будут возражать, то, получается, что заявление Стано носит характер предлога и декларации. Дальнейший ход покажет, действительно ли ЕК заинтересована в практической реализации своего заявления или нет», — констатировал собеседник издания.
Эксперт не исключил, что положительное разрешение ситуации вокруг Россельхозбанка может стать прецедентом для других сфер, в особенности тех, где страдают сами европейцы. Такие страны, как Венгрия или Италия, могли бы поставить вопрос об ослаблении санкций в отношении РФ в области энергетики.
«Если будет принято положительное решение, то это будет свидетельствовать о том, что здравый смысл возвращается в Евросоюз и Еврокомиссию», — резюмировал Оленченко.
В конце июля Россия, Украина, Турция и ООН заключили в Стамбуле соглашение об экспорте зерна. Договоренности предусматривали создание коридора для вывоза украинского зерна, а также устранение препятствий для экспорта российской сельхозпродукции. При этом Москва и Киев подписывали документ с Анкарой и международной организацией по отдельности.
В середине ноября стороны заявили об автоматическом продлении зерновой сделки еще на 120 дней — до конца февраля 2023 года. Как рассказал на саммите G20 в Индонезии глава МИД РФ Сергей Лавров, генсек ООН Антониу Гутерреш заверил его в том, что все обязательства по снятию ограничений в отношении экспорта из РФ будут выполняться. США и ЕС дали на это письменные гарантии, указал дипломат.
Однако президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский посетовал, что отечественные компании до сих пор не увидели выгоду от пролонгации соглашения, поскольку ООН не выполняет свою часть договоренностей. Дело в том, что прямых санкций на поставки российских удобрений и зерна нет, но существует ряд косвенных ограничений, препятствующих торговле: так, к примеру, действует запрет на вход кораблей под флагом РФ в порты ЕС и США.
В начале ноября Москва предложила Западу отменить санкции против Россельхозбанка, чтобы восстановить связь с банками-корреспондентами для экспорта зерна. Позднее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что США и ЕС не намерены возвращать РСХБ доступ к SWIFT, но готовы помочь установить корреспондентские отношения с американскими финансовыми организациями.