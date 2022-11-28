«Здравый смысл возвращается». ЕС готов обсуждать снятие санкций на экспорт из РФ

Другое дело, что ЕК, со слов Петера Стано, собирается обсуждать вопрос о снятии санкций с российского банка со всеми участниками Совета ЕС, куда входят министры 27 европейских правительств. В числе последних есть и такие страны, которые отвергают абсолютно все инициативы, связанные с Москвой, — например, Польша, Латвия, Литва и Эстония. Оленченко полагает, что их категоричная позиция может помешать принятию единогласного решения в отношении РСХБ, и это «смущает».