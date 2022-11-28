Без огласки. В Госдуме рассказали о помощи арестованному в Милане сыну красноярского губернатора

Тем временем, 28 октября Мещанский суд Москвы объявил Усса в розыск и заочно его арестовал по обвинению в отмывании денег в особо крупном размере. Впрочем, адвокат Владимир Жеребенков считает, что это может быть преднамеренным шагом, чтобы добиться экстрадиции россиянина на родину, а не в США, пишет «РИА Новости».