Без огласки. В Госдуме рассказали о помощи арестованному в Милане сыну красноярского губернатора

Апелляционный суд Милана удовлетворил ходатайство о переводе задержанного в Италии Артема Усса (сына действующего губернатора Красноярского края Александра Усса) под домашний арест. Об этом пишет издание Le Prealpina. Информацию подтвердили и в пресс-службе администрации Красноярского края, сообщает РБК.
Итальянские правоохранители задержали Усса-младшего 17 октября в миланском аэропорту по просьбе американской стороны. США настаивают на немедленной экстрадиции россиянина по обвинению в уклонении от санкций. Однако по итальянским законам, рассмотрение дел по данной процедуре идет как минимум шесть месяцев.
Что случилось
Прокуратура США выдвинула обвинения в обходе американских санкций, мошенничестве и отмывании денег еще четырем гражданам России, помимо Усса. Один из фигурантов дела — Юрий Орехов — был задержан в Германии для дальнейшей экстрадиции в Соединенные Штаты. Но его дело также будет рассматриваться не менее полугода.
Обвинение рассматривает версию, согласно которой граждане РФ якобы обманным путем покупали технологии США и продавали их в Россию.
«Обвиняемые и их сообщники участвовали в различных действиях в нарушение законов и нормативных актов США, включая незаконный экспорт военных и секретных технологий двойного назначения на миллионы долларов из США в Россию, и использовали финансовую систему США для контрабанды миллионов баррелей нефти из Венесуэлы», — гласит выдержка из 49-страничного обвинительного заключения США.
В США считают, что Усс-младший использовал немецкую компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), совладельцем которой он является, в качестве посредника для проведения сделок в РФ и КНР. В том числе по продаже крупных партий нефти из Венесуэлы. В случае передачи россиянина США, ему грозит до 30 лет лишения свободы.
Задержанный Артем Усс отвергает обвинения в свой адрес. Его отец заявил о «политическом окрасе» дела. Аналогичное мнение высказал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пообещав, что российские дипломаты займутся вызволением соотечественника из Италии. В Кремле также осудили практику «подобных арестов россиян».
В ходе судебного заседания 21 октября Усс отказался от добровольной экстрадиции в США. После чего защита стала добиваться перевода бизнесмена под домашний арест на съемной квартире в Милане. Несмотря на положительное решение суда, россиянин пока остается за решеткой, так как в Италии закончились специальные электронные браслеты.
По словам генконсула РФ в Милане Дмитрия Штодина, российские дипломаты дважды встречались с сыном красноярского губернатора и слетят за развитием ситуации.
Тем временем, 28 октября Мещанский суд Москвы объявил Усса в розыск и заочно его арестовал по обвинению в отмывании денег в особо крупном размере. Впрочем, адвокат Владимир Жеребенков считает, что это может быть преднамеренным шагом, чтобы добиться экстрадиции россиянина на родину, а не в США, пишет «РИА Новости».
Непубличная помощь
Россия обязательно окажет помощь своему гражданину, но сделает это без огласки, чтобы «не навредить делу». Об этом в комментарии «Политике Сегодня» сообщила первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Депутат привела в пример ситуацию с Марией Бутиной, которую задержали в Вашингтоне в 2018 году по обвинению в сговоре с целью действий, направленных против США.
По словам Журовой, до освобождения россиянки в 2019 году не разглашались детали разрешения ситуации. Уже после Бутина рассказала обо всем в подробностях в своей книге.
«Даже в комитете мы проводили круглые столы. Маша Бутина приходила, делилась мыслями о том, как можно помочь соотечественникам, особенно которые не за преступления попали в тюрьму, а именно где примешана определенная политика, где есть еще интерес немного другой. Поэтому такие вещи публично не делаются, многие моменты, в которых помогает государство, они все-таки ведутся и с адвокатами <…> которые знают, как помочь человеку в этой ситуации и как его вытащить», – заверила депутат.
Ранее, комментируя задержание Усса, Мария Бутина назвала действия США «охотой на ведьм» в Средние века. По ее мнению, наступил период «красной угрозы» с американской стороны в адрес России.
В апреле 2022 года в Россию вернулся летчик Константин Ярошенко, которого в сентябре 2011 года федеральный суд Нью-Йорка приговорил к 20 годам лишения свободы по обвинению в перевозке наркотиков.
Сейчас в американской тюрьме находится российский бизнесмен Виктор Бут. Его задержали по запросу США в 2008 году в Таиланде. Затем экстрадировали в Штаты, где приговорили к 25 годам колонии, признав виновным в попытке продать партию оружия колумбийской леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC).