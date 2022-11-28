Сосновский: в накалившихся отношениях Польши и Германии всплыла «немецкая деталь»

А в Польше, по его словам, хорошенько поразмыслив, догадались, что Берлин под видом помощи на самом деле просто стремится увеличить свое военное присутствие на польской территории. И именно поэтому поляки начали отказываться от предложения Берлина и кивать на Украину, предлагая сделать этот щедрый подарок ей.