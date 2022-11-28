Сосновский: в накалившихся отношениях Польши и Германии всплыла «немецкая деталь»

Взаимоотношения Варшавы и Берлина продолжают накаляться. Обострение достигло такого уровня, что Польша неожиданно заявила, что не хочет немецких систем противовоздушной обороны, которые ей готова передать Германия. И такому повороту есть объяснение.
Об этом в своем Telegram-канале рассказал политолог, главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский.
Ранее немецкий информационный портал ZDF опубликовал материал, в котором говорится о том, что немецкое Министерство обороны предложило Польше разместить на ее территории систему ПВО Patriot, чтобы защитить ее от повторения недавнего инцидента с падением украинской ракеты в Люблинском воеводстве.
«Польша — наш друг, союзник и, как сосед Украины, особенно уязвима», – приводят авторы статьи слова федерального министра обороны Кристин Ламбрехт.
Это предложение немецкой стороны, как отмечается, сначала было благосклонно принято поляками. Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что немецкая современная система ПВО могла бы быть размещена на польско-украинской границе.
Однако спустя несколько дней ситуация резко изменилась, и Блащак заявил, что Берлину лучше передать свою систему ПВО Украине, чтобы та разместила ее на своей западной границе.
Но Берлин настаивает на том, чтобы система Patriot была размещена именно в Польше.
Комментируя данный материал, Александр Сосновский обратил внимание на то, что у неожиданного изменения отношения Варшавы к идее разместить в Польше немецкую систему ПВО есть веская причина.
«Отношения Берлина и Варшавы накаляются еще больше. Варшава вдруг взбрыкнула и не хочет больше систем ПВО "Патриот", которые Германия предложила им отдать. Тут скрылось маленькая, но очень немецкая деталь. Оказывается, Берлин и не предлагал подарить эти системы Варшаве. Германия просто хотела бы установить эти системы в Польше, причем со своими экипажами из бундесвера», – подчеркивает политолог.
А в Польше, по его словам, хорошенько поразмыслив, догадались, что Берлин под видом помощи на самом деле просто стремится увеличить свое военное присутствие на польской территории. И именно поэтому поляки начали отказываться от предложения Берлина и кивать на Украину, предлагая сделать этот щедрый подарок ей.
«Не знаю, почему поляки так боятся немцев? – иронично рассуждает при этом Сосновский. – Ведь такие добрые взаимоотношения, исторически подтвержденные? Почему бы не пустить немецкие войска на территорию Польши? Короче, с "Патриотами" скорее всего провал».
Напомним, ранее депутат парламента ДНР Андрей Баевский высказал мнение, что украинские военные не обладают необходимым уровнем квалификации для управления комплексами противовоздушной обороны. О плохой подготовке украинских операторов свидетельствует тот факт, что выпущенные украинскими ПВО ракеты регулярно попадают в жилые дома в украинских же городах, которые эти системы должны защищать.