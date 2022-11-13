Аналитики издания Economist перечислили сложности замены газа из РФ американскими поставками

Евросоюзу после отказа от дешевых поставок из России приходится искать возможности для их замещения. США стали основным поставщиком СПГ на европейский рынок. В западных СМИ на этом фоне стало появляться все больше публикаций о миллионах европейцев, месяц согревающихся за счет поставок из США.