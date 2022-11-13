Аналитики издания Economist перечислили сложности замены газа из РФ американскими поставками

Аналитики концерна Cheniere, являющегося основным поставщиком СПГ из США в Европу, неоднократно заявляли, что всего один танкер сжиженного природного газа может обеспечить отоплением миллион жителей ЕС. Об этом сообщает британское издание The Economist.
Евросоюзу после отказа от дешевых поставок из России приходится искать возможности для их замещения. США стали основным поставщиком СПГ на европейский рынок. В западных СМИ на этом фоне стало появляться все больше публикаций о миллионах европейцев, месяц согревающихся за счет поставок из США.
Эксперты считают, что желаемое выдается за действительное. Американские компании не хотят увеличивать добычу газа и поставлять его на предприятия для сжижения. Страны ЕС при этом готовы покупать СПГ, но отказываются связывать себя долгосрочными контрактами.