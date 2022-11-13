«Таким будет мир через 30 лет». В Сети вспомнили очередное пророчество Жириновского

В Сети вспомнили пророческие слова покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который в нулевые годы предсказал развязывание Западом конфликта на Украине. Соответствующие кадры опубликовал на своей странице в Telegram журналист Роман Голованов.
«Пророческие слова Жириновского из нулевых: каким будет мир через 30 лет», — написал Голованов.
На одном из видео, снятом в 2003 году, бессменный лидер либерал-демократов заявил, что Запад «не может существовать», поскольку у него ни экономики, ни идеологии, ни веры. В таких условиях единственным выходом для оппонентов Москвы является война.
В 2006-м Жириновский предсказал начало конфликта на Украине — по его словам, через тридцать лет Запад использует Киев в качестве «пушечного мяса» против России для достижения собственных целей: завоевания Крыма и флота, чтобы подобраться ближе к Орлу, Курску и Краснодару.
«Не вы нужны — вы для них проходная площадка, пушечное мясо. Россия вместе с Китаем и Индией никого не боится, а вас они уничтожат — и Польшу, и Украину — потому что вы географически между Брюсселем, Москвой и Пекином. Вот и все», — заявил политик, добавив, что именно таким будет мир через 30 лет.
Ранее в ЛДПР предложили назвать самолет «Аэрофлота» в честь Владимира Жириновского. По словам замглавы фракции Ярослава Нилова, такой шаг привлечет внимание пассажиров и стимулирует их к поиску дополнительной информации об этом человеке и «к изучению новых страниц истории родной страны».