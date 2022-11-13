Эрдоган сообщил об увеличении числа погибших при взрыве в Стамбуле до шести

Число получивших смертельные ранения в результате взрыва в центре Стамбула увеличилост до шести, ранения получили 53 человек. Такой информацией поделился глава республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Видеозапись заявления турецкого главы появилась на его странице в социальный сети Twitter. По словам политика, случившееся является террористическим актом.
Напомним, днем 13 ноября мощный взрыв прогремел на популярной у туристов пешеходной улице Истикляль в Стамбуле. По данным властей, речь идет о террористическом акте. Другие подробности станут известны по итогам проверки.