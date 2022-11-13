Салливан сообщил, что не знает об онлайн-выступлении Путина на саммите «Большой двадцатки»

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что отказ Путина от участия в саммите связан с плотным графиком политика и с тем, что ему нужно находиться в стране. При этом он подчеркнул, что Путин не собирается выступать на мероприятии с онлайн-обращением.