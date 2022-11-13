Салливан сообщил, что не знает об онлайн-выступлении Путина на саммите «Большой двадцатки»

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан признался, что ничего не знает о планах российского лидера Владимира Путина выступить в ходе саммита «Большой двадцатки» в онлайн-формате.
Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга. Представители прессы задали ему вопрос о том, как бы президент США Джо Байден отреагировал на то, если бы Путин выступил на мероприятии в подобном формате.
«На данный момент мне неизвестно об онлайн-участии президента Путина (в саммите. — Прим. ред.), поэтому это условие, которое мы еще не рассматривали», — отметил Салливан.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что отказ Путина от участия в саммите связан с плотным графиком политика и с тем, что ему нужно находиться в стране. При этом он подчеркнул, что Путин не собирается выступать на мероприятии с онлайн-обращением.