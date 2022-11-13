Издание The Hill рассказало, какой шаг России может нанести максимальный ущерб США

Издание The Hill объяснило, как Россия могла бы воспользоваться положением на рынке, чтобы нанести максимальный ущерб Соединенным Штатам в торговле нефтью. По мнению редакторов газеты, это произошло бы в случае, если нефть из РФ заполнит рынок Латинской Америки.
«Это было бы ударом под дых для наших союзников и подарком для президента России Владимира Путина. Если США прекратят свои поставки, цены на сырую нефть вырастут, и это станет финансовым благом для России», — говорится в материале.
Дополнительное значение имело бы то, что Россия укрепила бы свое влияние на страны Латинской Америки. При этом действия США по установке «потолка» цен только усугубили бы ситуацию.