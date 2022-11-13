Издание The Hill рассказало, какой шаг России может нанести максимальный ущерб США

Издание The Hill объяснило, как Россия могла бы воспользоваться положением на рынке, чтобы нанести максимальный ущерб Соединенным Штатам в торговле нефтью. По мнению редакторов газеты, это произошло бы в случае, если нефть из РФ заполнит рынок Латинской Америки.