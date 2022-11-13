Издание The Hill рассказало, какой шаг России может нанести максимальный ущерб США

Экономика
Издание The Hill рассказало, какой шаг России может нанести максимальный ущерб США

Издание The Hill объяснило, как Россия могла бы воспользоваться положением на рынке, чтобы нанести максимальный ущерб Соединенным Штатам в торговле нефтью. По мнению редакторов газеты, это произошло бы в случае, если нефть из РФ заполнит рынок Латинской Америки.

«Это было бы ударом под дых для наших союзников и подарком для президента России Владимира Путина. Если США прекратят свои поставки, цены на сырую нефть вырастут, и это станет финансовым благом для России», — говорится в материале.

Дополнительное значение имело бы то, что Россия укрепила бы свое влияние на страны Латинской Америки. При этом действия США по установке «потолка» цен только усугубили бы ситуацию.

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