Генконсульство не располагает данными о пострадавших россиянах во время взрыва в Стамбуле

Генконсульство России в Стамбуле сообщило, что информация о пострадавших россиянах во время взрыва на туристической улице Истикляль на данный момент не поступала.
Инцидент произошел в турецком городе Стамбул на туристической пешеходной улице Истикляль. Губернатор города Али Ерликая сообщил, что есть как раненные, так и погибшие. По данным CNN, в момент взрыва пострадали как минимум 11 человек.
«Информации о пострадавших и раненых россиянах во время взрыва в Стамбуле пока нет... Сейчас городские власти проводят расследование инцидента», – сообщило диппредставительство Sputnik.
Ранее Генеральная прокуратура Стамбула квалифицировала взрыв как террористический акт.