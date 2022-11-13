Генконсульство не располагает данными о пострадавших россиянах во время взрыва в Стамбуле

Общество
Генконсульство не располагает данными о пострадавших россиянах во время взрыва в Стамбуле

Генконсульство России в Стамбуле сообщило, что информация о пострадавших россиянах во время взрыва на туристической улице Истикляль на данный момент не поступала.

Инцидент произошел в турецком городе Стамбул на туристической пешеходной улице Истикляль. Губернатор города Али Ерликая сообщил, что есть как раненные, так и погибшие. По данным CNN, в момент взрыва пострадали как минимум 11 человек.

«Информации о пострадавших и раненых россиянах во время взрыва в Стамбуле пока нет... Сейчас городские власти проводят расследование инцидента», – сообщило диппредставительство Sputnik.

Ранее Генеральная прокуратура Стамбула квалифицировала взрыв как террористический акт.

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