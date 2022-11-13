AFP: Байден прилетел на остров Бали на саммит «Большой двадцатки»

Глава Белого дома Джо Байден прилетел на остров Бали для участия в саммите G20. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP).
Встреча государств-участников «Большой двадцатки» пройдет 15 и 16 ноября в Индонезии. Прежде СМИ сообщили, что глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию на мероприятии, также прибыл в страну.
«Байден приземлился в Индонезии, где проходит саммит G20», — сообщили в материале.
Прежде пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что онлайн-участие главы РФ в мероприятии не планируется. Об этом заявило агентство Bloomberg.