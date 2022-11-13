AFP: Байден прилетел на остров Бали на саммит «Большой двадцатки»

Встреча государств-участников «Большой двадцатки» пройдет 15 и 16 ноября в Индонезии. Прежде СМИ сообщили, что глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию на мероприятии, также прибыл в страну.