Салливан: Байден на встрече с Си Цзиньпином заявит о готовности к партнерству

Американский президент Джо Байден планирует заявить о готовности Вашингтона к партнерству с Пекином на предстоящей встрече с китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом сообщил советник главы государства по нацбезопасности Джейк Салливан.
По его словам, Байден доложит Си Цзиньпину о намерениях Соединенных Штатов и желает услышать от него то же самое.
«Он (Байден. — Прим. ред.) сообщит... об искренней готовности работать вместе в тех областях, где интересы США и Китая совпадают», — подчеркнул Салливан.
Ранее Джо Байден сообщил, что Вашингтон намерен соперничать с Пекином, однако не доводя противостояние до реального конфликта.