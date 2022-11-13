Пользователи Twitter оказались в смятении из-за признания главы МИД Франции Колонны о США

Пользователи Сети отреагировали на заявление главы МИД Франции Катрин Колонны о необходимости снизить зависимость Европы от США. Слова политика повергли их в смятение.
О своем недовольстве признанием колониального статуса региона комментаторы высказали в Twitter. Впрочем, многие из них согласились с призывом дипломата и поддержали стремление к автономизации.
«Бедная Европа, это до чего же нужно было опуститься, чтобы только сейчас увидеть и понять, какие интересы отстаивают США», — написал один из пользователей.
Некоторые также отметили, что Вашингтон давно пытается превратить Европу в свой личный рынок сбыта. Для этого США «оторвали» страны региона от России, считают комментаторы.