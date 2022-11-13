«Фантазия и безграмотность». Кедми высмеял прогнозы США о приостановке СВО зимой

Другое дело, что Сенат, скорее всего, останется под контролем демократов — потенциальная победа их кандидата в штате Невада обеспечит партии 50 мест в верхней палате парламента (всего — 100), еще один мандат будет у вице-президента США Камалы Харрис. При таком сценарии «ослы» продолжат наращивать поставки оружия на Украину, тем более, что Киев требует еще больше систем ПВО, танков и истребителей.