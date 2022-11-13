«Фантазия и безграмотность». Кедми высмеял прогнозы США о приостановке СВО зимой

Грядущей зимой боевые действия на Украине могут быть приостановлены на шесть месяцев. С таким прогнозом выступила американская газета The New York Times, сославшись на высокопоставленных чиновников в администрации президента США Джо Байдена.
По их словам, «дождь и мягкий грунт в конце ноября» неизбежно замедлят передвижение обеих армий. Хотя с наступлением холодов военной технике будет легче передвигаться, нельзя исключать возможность сильных снегопадов.
«Как можно заметить, слякотная погода на Украине немного замедляет ход событий. Становится очень грязно, что затрудняет проведение крупномасштабных наступлений», — обратил внимание замминистра обороны США Колин Каль.
Из-за вынужденной паузы, которая может продлиться до полугода, конфликт вступит в «новую фазу». Вооруженные силы РФ, вероятно, продолжат атаковать объекты инфраструктуры на территории Украины, а киевские власти, со своей стороны, развернут «скрытую кампанию», призванную показать их готовность нанести ответный удар.
«Похоже, украинцы собираются продолжать диверсионные и подрывные атаки на российских границах», — приводит газета мнение вице-президента Центра стратегических и международных исследований Сета Джонса.
Пауза для эскалации или переговоров
В администрации президента Джо Байдена призвали использовать «зимнюю паузу» для наращивания поставок оборонительного и наступательного вооружения на Украину. На днях Пентагон выделил Киеву очередной пакет военной помощи на 400 миллионов долларов — в него вошли системы противовоздушной обороны (ПВО) Hawk и четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger с ракетами Stinger.
Как полагает военный эксперт Алексей Леонков, ЗРК Avenger был выбран американцами неслучайно — его направили для борьбы с российскими дронами-камикадзе. Комплекс размещен на шасси армейского внедорожника Humvee, что позволяет ему оперативно разворачиваться на опасных направлениях. За счет оптико-электронной системы Avenger способен эффективно обнаруживать низколетящие дроны.
Впрочем, текущие выборы в Конгресс США поставили под вопрос дальнейшую военную поддержку Киева. Сейчас республиканцы уверенно лидируют в борьбе за кресла в Палате представителей — если они получат большинство, то смогут серьезно влиять на политику действующей администрации, в том числе и в финансовой сфере.
«При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее», — пригрозила переизбравшаяся в Конгресс республиканка Марджори Тейлор Грин, больше известная как автор скандальной резолюции по импичменту Байдену.
Другое дело, что Сенат, скорее всего, останется под контролем демократов — потенциальная победа их кандидата в штате Невада обеспечит партии 50 мест в верхней палате парламента (всего — 100), еще один мандат будет у вице-президента США Камалы Харрис. При таком сценарии «ослы» продолжат наращивать поставки оружия на Украину, тем более, что Киев требует еще больше систем ПВО, танков и истребителей.
В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли высказал мнение, что приближающиеся холода позволят противоборствующим сторонам рассмотреть вопрос о мирных переговорах. Так, депутат Верховной рады Давид Арахамия допустил, что новые контакты Киева и Москвы могут состояться во второй половине 2023 года.
В России неоднократно отмечали, что по-прежнему готовы к переговорам. На днях эту позицию подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнувшая, что власти «никогда от них не отказывались».
Однако официальные лица США констатируют, что обе стороны пока еще далеки от такого диалога. Опрошенные NYT военные аналитики убеждены, что во время «зимней паузы» РФ и Украина проведут переподготовку войск для нового наступления в феврале.
«Судят по себе»
Надежды американских чиновников на то, что Россия приостановит продвижение войск в рамках спецоперации, основаны лишь на их «фантазии и безграмотности», подчеркнул в беседе с «Политикой Сегодня» известный политолог, бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«Они, вероятно, по себе судят, и не знают, что русская армия как раз зимой отлично воюет. Не было смысла мобилизовывать столько резервистов, чтобы зимовать. Резервистов мобилизуют всегда на ограниченный срок, прежде всего, потому, что они все работают, а это ущерб экономике и большая социальная нагрузка», — объяснил собеседник издания.
О том, что Москва завершит спецоперацию на Украине только после достижения ее целей, ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, конфликт может быть также прекращен по итогам мирных переговоров, но они «невозможны» в силу позиции киевской стороны.
В конце октября министр обороны Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину, что задание по призыву 300 тыс. человек из запаса в рамках частичной мобилизации выполнено. 218 тыс. резервистов проходят боевую подготовку и слаживание, еще 82 тыс. находятся в зоне СВО, из них 41 тыс. — действует в составе боевых подразделений, сказал Шойгу.