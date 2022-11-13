Политолог Батюк: Трамп уступит в президентской гонке своему соратнику из республиканцев

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вряд ли сможет вновь возглавить страну в 2024 году. К такому выводу пришел политолог Владимир Батюк.
Профессор напомнил, что промежуточные выборы в конгресс пошатнули репутацию республиканцев. Перспективы партии туманны, и экс-американский лидер становится для нее лишь обузой, от которой захотят избавиться. Кроме того, все больше внимания к себе привлекает «энергичный» губернатор Флориды Рон Десантис, которому политолог дал гораздо больше шансов стать президентом.
«Впервые мы увидели на американской политической арене не "битву железных старцев", а такого молодого симпатичного человека, и это, конечно же, очень серьезный фактор в предстоящей президентской гонке», — заявил Батюк в беседе с РИА Новости.
Напомним, что выборы в конгресс прошли 8 ноября. По предварительным данным, демократы одержали верх в борьбе за сенат, уступив большинство в Палате представителей республиканцам.