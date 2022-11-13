Политолог Батюк: Трамп уступит в президентской гонке своему соратнику из республиканцев

Профессор напомнил, что промежуточные выборы в конгресс пошатнули репутацию республиканцев. Перспективы партии туманны, и экс-американский лидер становится для нее лишь обузой, от которой захотят избавиться. Кроме того, все больше внимания к себе привлекает «энергичный» губернатор Флориды Рон Десантис, которому политолог дал гораздо больше шансов стать президентом.