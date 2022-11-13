Четыре человека стали жертвами мощного взрыва в центре Стамбула

Минимум четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы в результате мощного взрыва в центре турецкого Стамбула. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza»
«На улице Истикляль, выходящей к площади Таксим (одно из самых популярных у туристов мест. — Прим. ред.) в Стамбуле прогремел взрыв. В результате взрыва пострадало много людей. После инцидента в район было направлено множество медицинских бригад», — говорится в сообщении телеканала NTV.
Причина инцидента не сообщается. Экстренные службы находятся на месте ЧП.