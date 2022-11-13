Премьер Японии Кисида заявил о желании встретиться с Си Цзиньпином

Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что надеется на встречу с китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом он сообщил в ходе брифинга с журналистами.
Глава правительства отметил, что встреча с председателем КНР в данный момент уже согласовывается.
«Я бы хотел провести с ним такую встречу, которая могла бы способствовать развитию диалога (между странами. — Прим. ред.)», — сказал Кисида.
Отношения межу Китаем и Японией затрудняет территориальный спор вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Обе стороны считают их своими.