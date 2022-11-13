Бабушка из Самары связала для военных медиков теплые тапочки

Бабушка из Самары передала волонтерам общественного фонда теплые вязаные тапочки. По словам пожилой женщины, она связала их для военных медиков, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.
Помимо тапочек бабушка также передала врачам полотенце, чай и шоколадку. Кроме того, женщина написала медикам небольшое письмо. Отмечается, что в прошлом пожилая жительница Самары тоже работала врачом. Волонтеры планируют передать набор женщинам-медикам в ближайшее время.
«Я хочу, чтобы ножки у них были в тепле», — рассказала женщина.
Как сообщалось ранее, группа волонтеров из Сахалина доставила участникам специальной военной операции мандарины из Абхазии. Военнослужащие поблагодарили неравнодушных граждан и подчеркнули, что для них мандарины — символ дома, семьи и Нового года.