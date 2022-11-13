Бабушка из Самары связала для военных медиков теплые тапочки

Помимо тапочек бабушка также передала врачам полотенце, чай и шоколадку. Кроме того, женщина написала медикам небольшое письмо. Отмечается, что в прошлом пожилая жительница Самары тоже работала врачом. Волонтеры планируют передать набор женщинам-медикам в ближайшее время.