Байдену понадобилось всего 12 минут для переговоров по Украине с лидерами Японии и Южной Кореи

Стороны обсудили расширение помощи Киеву и обстановку в Тайваньском проливе. Кроме того, за 12 минут Байдену, Кисиде и Юн Сок Елю удалось поговорить о поставках полупроводников, активизации ракетно-ядерной программы Северной Кореи и совместном сотрудничестве в рамках Индо-Тихоокеанского региона.