Байдену понадобилось всего 12 минут для переговоров по Украине с лидерами Японии и Южной Кореи

Политика
Байдену понадобилось всего 12 минут для переговоров по Украине с лидерами Японии и Южной Кореи

Американский лидер Джо Байден смог уложиться всего в 12 минут для переговоров по ситуации на Украине с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сок Елем.

Стороны обсудили расширение помощи Киеву и обстановку в Тайваньском проливе. Кроме того, за 12 минут Байдену, Кисиде и Юн Сок Елю удалось поговорить о поставках полупроводников, активизации ракетно-ядерной программы Северной Кореи и совместном сотрудничестве в рамках Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут противостоять Китаю, но избегая при этом конфликта.

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