Индия заявила о планах по расширению торгового сотрудничества с РФ

Власти Индии заявили о намерении увеличить объем торговли с Россией в два раза. Об этом сообщает издание Indian Express.
Индия решила не обращать внимания на антироссийские санкции, введенные США и ЕС, а также их союзниками. Она не желает становиться марионеткой Запада, преследующего свои интересы. У государства на первом месте — благополучие страны, поэтому Индия уже в ближайшее время намерена в два раза увеличить объем торговли с РФ.
Аналитики издания Indian Express отметили, что для торговых расчетов между странами будут использоваться рубли и рупии.
До введения антироссийских санкций страна покупала у России 1% от всего объема сырой нефти. Сейчас объем импорта нефти из РФ вырос до 22%. Государства намерены нарастить товарооборот до 300 млрд долларов в год.