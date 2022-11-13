Индия заявила о планах по расширению торгового сотрудничества с РФ

Индия решила не обращать внимания на антироссийские санкции, введенные США и ЕС, а также их союзниками. Она не желает становиться марионеткой Запада, преследующего свои интересы. У государства на первом месте — благополучие страны, поэтому Индия уже в ближайшее время намерена в два раза увеличить объем торговли с РФ.