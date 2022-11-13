Минфин США спрогнозировал спад экспорта нефти из России после введения «потолка» цен

Россия столкнется с проблемами реализации нефти, когда западные страны введут «потолок» цен. На это рассчитывает министр финансов США Джэнет Йеллен, ее позицию по данному вопросу приводит Bloomberg в своем материале.
«Они будут искать покупателей, и мы думаем, что им будет трудно продать все это. По нашим оценкам, если Россия не примет установленную цену, 5 декабря произойдет некоторый спад поставок», — сказала Йеллен.
Третьи страны смогут нарушать условия «потолка» цен в определенных случаях, считает министр. Так она допустила, что Индия сможет импортировать российскую нефть, если страна не будет при этом прибегать к использованию услуг западных компаний.