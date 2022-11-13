Авторы Bloomberg рассказали о тревожном знаке для G20 от России и США

Саммит стран «Большой двадцатки», стартующий на следующей неделе на Бали, может стать одним из важнейших политических событий 2022 года. Однако за несколько дней до старта мероприятия члены G20 получили тревожный знак от России и США, пишет Bloomberg.
Дело в том, что Москва и Вашингтон не могут договориться об общем заявлении на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил ответственность за это на Штаты и их союзников.
Министр подчеркнул, что американцы настаивали на абсолютно неприемлемых формулировках в отношении ситуации на Украине. Кроме этого, США вместе с партнерами преуспели в расколе АСЕАН и в милитаризации региона, приводит слова Лаврова «ПолитРоссия».
Теперь существует вероятность, что страны «Большой двадцатки» также не смогут прийти к консенсусу. Ситуация на Украине вызывает много вопросов, в том числе и среди участников G20, заключает издание.