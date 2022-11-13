Глава ФЗНЦ Шугалей рассказал о нюансах работы скорой помощи в Луганске

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей поделился впечатлениями о работе скорой помощи в Луганской Народной Республике. Об этом он рассказал в своем Telegram.
Социолог выложил видео на свой канал и подписал: «Наши ребята, Слава Богу, живые». Шугалей добавил, что в больницы региона прибывает огромное число раненых. Но, к сожалению, есть и те, кого никаким образом уже не удастся вернуть.
«Третий выезд за сегодняшний день, два часа ночи. Луганск пустой, никаких серен включать не надо, потому что ни препятствий, ни светофоров, — ничего такого нет. Напомню, что сейчас комендантский час, но даже когда его не было — в такое время обычно здесь люди не ходят. Все дома», — заявил социолог.
Прежде глава ФЗНЦ сообщил о строительстве так называемой «Линии Вагнера», которая возведена на западной границе Луганска. Он добавил, что жители региона оказывают посильную помощь строителям.