Авторы JW рассказали, почему Берлин ждет конфликта между Западом, Москвой и Пекином

Журналисты отметили, что ФРГ создала новый фонд, который будет заниматься перевооружением армии страны. Именно так военно-промышленный комплекс государства намерен лучшим образом слиться с НАТО, которая будет использоваться в борьбе Запада с Москвой и Пекином. Так противостояние позволит Германии и ее ВПК получить дополнительный доход с помощью разработки нового вида оружия.