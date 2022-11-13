РИА Новости: Китай был не готов к грабежу со стороны Украины

Журналисты РИА Новости напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение национализировать предприятие, совладельцами которого являются китайские инвесторы. В связи с чем Пекин назвал это грабежом и призвал Киев вернуть ему 4,5 миллиарда долларов, вложенных в эту компанию. Однако из-за банкротства, в котором находится Украина, вернуть денежные средства китайским инвесторам вряд ли удастся.