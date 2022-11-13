РИА Новости: Китай был не готов к грабежу со стороны Украины

Китайское руководство не ожидало, что киевский режим может ограбить его на несколько миллиардов долларов. Речь идет о скандале, связанном с компанией «Мотор Сич».
Журналисты РИА Новости напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение национализировать предприятие, совладельцами которого являются китайские инвесторы. В связи с чем Пекин назвал это грабежом и призвал Киев вернуть ему 4,5 миллиарда долларов, вложенных в эту компанию. Однако из-за банкротства, в котором находится Украина, вернуть денежные средства китайским инвесторам вряд ли удастся.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины наложила арест на имущество президента завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева.