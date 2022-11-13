Глава комитета Госдумы Аксаков: Россия переориентирует экономику на восточные рынки

Россия проходит стратегическую трансформацию — экономика страны перестраивается для большей совместимости с рынками Азии. Об этом говорит Анатолий Аксаков, глава комитета Государственной думы России по финансовому рынку
«То, что мы сейчас наблюдаем — глубочайшая перестройка нашей внутренней структуры экономики, транспортных потоков, логистических цепочек и всех возможных хозяйственных связей; переориентация на Азию — Индию, Китай, Вьетнам», — сказал он.
Аксаков полагает, что такая мера поможет экономике страны стать более независимой и «менее однобокой». С его точки зрения, сейчас происходит ее диверсификация и повышение устойчивости.