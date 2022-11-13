Президент Южной Кореи Юн Сок Ель гарантировал увеличение гуманитарной помощи Украине

Политика
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель гарантировал увеличение гуманитарной помощи Украине

Южная Корея расширит гуманитарную помощь Украине. Об этом заявил президент республики Юн Сок Ель в рамках Восточноазиатского саммита.

Глава государства подчеркнул, что важно уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Мы будем и дальше расширять нашу гуманитарную помощь Украине», — сказал Юн Сок Ель.

Ранее стало известно, что Южная Корея направит Украине военную помощь суммой в 3 миллиарда долларов через чешские фирмы. ВСУ в рамках поддержки получат зенитно-ракетные комплексы Chiron.

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