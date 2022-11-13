Президент Южной Кореи Юн Сок Ель гарантировал увеличение гуманитарной помощи Украине

Южная Корея расширит гуманитарную помощь Украине. Об этом заявил президент республики Юн Сок Ель в рамках Восточноазиатского саммита.
Глава государства подчеркнул, что важно уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.
«Мы будем и дальше расширять нашу гуманитарную помощь Украине», — сказал Юн Сок Ель.
Ранее стало известно, что Южная Корея направит Украине военную помощь суммой в 3 миллиарда долларов через чешские фирмы. ВСУ в рамках поддержки получат зенитно-ракетные комплексы Chiron.