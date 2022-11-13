Президент Израиля Герцог поручил Нетаньяху сформировать новое правительство

Израильский лидер Ицхак Герцог вручил мандат на формирование нового правительства страны председателю партии «Ликуд» Биньямину Нетаньяху. Об этом стало известно из трансляции, которую ведет канцелярия президента.
Глава государства напомнил, что большинсто депутатов (64) проголосовали за Нетаньяху в вопросе формирования нового правительства.
«В свете всего этого, рассмотрев факты в соответствии с законом и после того, как вы дали свое согласие на это, я решил поручить вам, депутат Биньямин Нетаньяху, задачу по формированию правительства», — подчеркнул Герцог.
Напомним, Ицхак Герцог начал консультации с лидерами партий по формированию нового правительства по итогам выборов в кнессет XXV созыва 9 ноября.