Новые фотографии больной онкологией Лаймы Вайкуле появились в Сети

Общество
Новые фотографии больной онкологией Лаймы Вайкуле появились в Сети

Народная артистка Латвийской Республики Лайма Вайкуле давно борется с онкологией, однако свежие снимки звезды могут испугать ее фанатов.

Поклонники заметили, что Вайкуле с трудом удается держать форму и поддерживать здоровый внешний вид. Так, на последней публикации в Сети звезду можно увидеть в трениках и бесформенной кофте.

Напомним, что прежде Вайкуле появлялась на мероприятиях исключительно в женственных образах. Поклонники убеждены, что с недавних пор самочувствие эстрадной певицы усугубилось.

Новые фотографии больной онкологией Лаймы Вайкуле появились в Сети

Ранее сообщалось, что в начале осени текущего года артистка просила поклонников молиться за ее состояние. Также она подчеркнула, что понимает: шансов на выздоровление у нее нет.

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